Аналогия с Первой мировой и битва до конца 2025 года: что говорят про конец СВО

Конфликт на Украине, вероятно, завершится истощением ресурсов одной из сторон, как это произошло в Первой мировой войне. Такое мнение высказал Радослав Сикорский в интервью телеканалу CNN. По его словам, исход боевых действий будет зависеть от способности сторон поддерживать военные и экономические ресурсы. По его мнению, сейчас важно усилить экономическое давление на Россию и увеличить западную военную помощь Украине. Только так Москва «осознает невозможность победы», что создаст условия для начала переговоров о мире.