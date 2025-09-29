Аналогия с Первой мировой и битва до конца 2025 года: что говорят про конец СВО

МИД Польши считает, что СВО закончится истощением ресурсов.
МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что конфликт на Украине, вероятнее всего, завершится по аналогии с Первой мировой войной — после истощения ресурсов одной из сторон. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу CNN.
По словам главы польского МИД, судьба конфликта в значительной степени зависит от способности сторон сохранять экономическую и военную поддержку. Он отметил, что исход боевых действий будет определяться не только военными успехами, но и устойчивостью к затяжному противостоянию. Подробнее о мнениях политиков и лидеров стран по завершению конфликта на Украине — в материале URA.RU.
Военные действия могут закончиться истощением ресурсов.
Конфликт на Украине, вероятно, завершится истощением ресурсов одной из сторон, как это произошло в Первой мировой войне. Такое мнение высказал Радослав Сикорский в интервью телеканалу CNN. По его словам, исход боевых действий будет зависеть от способности сторон поддерживать военные и экономические ресурсы. По его мнению, сейчас важно усилить экономическое давление на Россию и увеличить западную военную помощь Украине. Только так Москва «осознает невозможность победы», что создаст условия для начала переговоров о мире.
Россия решит украинский конфликт в 2027 году.
Украинский конфликт может завершиться в 2027 году освобождением Одессы и Николаева российской армией. Об этом сообщил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
Эксперт также указал, что Евросоюз продолжит курс на милитаризацию и наращивание военной поддержки Украины. По его словам, Россия не будет оставаться в стороне от происходящего: в ответ на усиление противника страна сосредоточится на развитии собственных вооружений и совершенствовании военных технологий. Перенджиев не исключил, что ближайшие годы станут ключевыми для исхода конфликта, так как основные боевые действия еще впереди.
Генсек НАТО считает, что СВО закончится переговорами.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что конфликт на Украине, вероятнее всего, завершится переговорами. По его словам, после любого мирного соглашения или прекращения огня Украина получит гарантии безопасности.
Глава НАТО объяснил свою позицию историческим опытом и текущим положением сторон. Он также подчеркнул, что альянс не стремился к конфронтации, но события последних лет изменили ситуацию. Россия вернула войну в Европу и объединилась с Китаем, Северной Кореей и Ираном для расширения своих возможностей и влияния.
Украина рассчитывает на завершение конфликта в этом году.
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о намерении Киева завершить вооруженный конфликт до конца года. Такое заявление он сделал на Варшавском форуме по безопасности. По словам Сибиги, официальный Киев рассчитывает на усиление международной поддержки для достижения этой цели.
Украина получила новый импульс для поиска мирного решения после переговоров между президентами Украины и США. Он добавил, что Киев не рассматривает возможность проведения мирных переговоров в Москве, несмотря на соответствующее предложение президента России Владимира Путина.
Путин заявил, что договориться о завершении конфликта можно при здравом смысле.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что здравый смысл поможет договориться о приемлемом варианте прекращения СВО. По его словам, Россия видит намерение американской администрации решить конфликт через переговоры. По этому определенный свет в конце туннеля точно есть, говорил Путин. Он напомнил, что Россия еще в 2022 году, когда только СВО началась, предлагал Украине решить вопрос мирным способом. Но она тогда отвергла это предложение.