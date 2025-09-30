Булавинов о ситуации с мигрантами: это очень тяжёлая тема

«Они разные, но я очень много видел с их стороны очень наглого поведения — иногда не просто за гранью здравого смысла, но и за гранью закона. Да, нам нужна рабочая сила, рабочие руки, но только те, которые не влияют на криминогенную обстановку. Со стороны мигрантов происходит слишком много уголовных эпизодов и слишком неадекватное поведение, которое раздражает людей со страшной силой. Должен быть определённый фильтр, чтобы на территории России находились, как минимум, те, кто знают русский язык, уважают наши традиции и действительно востребованы на рынке труда», — сказал он.
Политик также подчеркнул, что приезжие часто пропагандируют радикальные религиозные взгляды, что беспокоит уже даже коренных российских мусульман.
«Об этом говорят очень многие, это очень больная тема, и сегодня эксперты очень серьёзно ею занимаются. Мне сложно сейчас сказать, какие будут решения, но они будут. Эта тема стоит на контроле Вячеслава Володина, на контроле Государственной Думы, и, естественно, президент тоже в курсе. Очень тяжёлая тема. Я бы её назвал тяжелейшей. Гораздо проще с ЖКХ разобраться, чем с этим», — резюмировал Булавинов.