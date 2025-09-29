Ричмонд
Ким Сон Ген: Северная Корея никогда не откажется от ядерного потенциала

Замминистра иностранных дел КНДР выступил на ГА ООН.

Источник: Аргументы и факты

Северная Корея ни при каких условиях не намерена отказываться от своего ядерного потенциала, заявил замминистра иностранных дел КНДР Ким Сон Гён.

«Навязывание так называемой “денуклеаризации” КНДР тождественно требованию отказаться от собственного суверенитета и от права на существование. Это нарушение нашей конституции», — подчеркнул он в своей речи. Трансляция выступления представителя КНДР велась на сайте организации.

Ким Сон Гён подчеркнул, что отказ от ядерного потенциала исключен.

«Ни при каких обстоятельствах мы не отойдем от этой позиции», — сказал замминистра.

Ранее лидер страны КНДР Ким Чен Ын заявил, что подготовка к ядерному противостоянию является основной задачей республики с точки зрения обеспечения её безопасности. Он подчеркнул, что «ядерный щит и меч» должны гарантировать защиту интересов и права КНДР.

