Ким Сон Ген: Северная Корея никогда не откажется от ядерного потенциала

«Навязывание так называемой “денуклеаризации” КНДР тождественно требованию отказаться от собственного суверенитета и от права на существование. Это нарушение нашей конституции», — подчеркнул он в своей речи. Трансляция выступления представителя КНДР велась на сайте организации.