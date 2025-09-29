Захарова: итоги выборов в Молдавии подтвердили раскол в обществе

В некоторых регионах Молдавии результаты правящей партии оказались довольно скромными, а в Гагаузии вообще провальными — всего 3,19%. Наблюдается также общая тенденция к снижению популярности властей — в Молдавии этот показатель упал с 47,17% на выборах 2021 года до 44,13%, добавила Захарова.