Захарова: итоги выборов в Молдавии подтвердили раскол в обществе

Официальный представитель МИД России отметила, что Брюссель откровенно вмешивался во внутренние дела республики.

Источник: Аргументы и факты

Результаты парламентских выборов продемонстрировали серьёзный раскол в молдавском обществе, который стал следствием разрушительной политики нынешнего руководства, отметила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Итоги парламентских выборов подтвердили глубокий раскол в молдавском обществе, вызванный деструктивным курсом руководства страны», — отметила Захарова в своём комментарии на сайте МИД России.

Она подчеркнула, что особенно показательно, что на родине, где граждане ощутили последствия антинародной политики Кишинева, партия «Действие и солидарность» понесла поражение от оппозиции.

В некоторых регионах Молдавии результаты правящей партии оказались довольно скромными, а в Гагаузии вообще провальными — всего 3,19%. Наблюдается также общая тенденция к снижению популярности властей — в Молдавии этот показатель упал с 47,17% на выборах 2021 года до 44,13%, добавила Захарова.

Ранее в Госдуме прокомментировали итоги выборов в Молдавии.

