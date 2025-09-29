В Афганистане полностью пропал интернет

NetBlocks связывает отключение с проводимой талибами политикой по «предотвращению безнравственности». О планах ограничить интернет на территории Афганистана «Талибан» заявили две недели назад. «Эта мера была принята для предотвращения безнравственности, и в стране будет построена альтернатива для удовлетворения потребностей», — заявил Associated Press представитель правительства провинции Хаджи Аттаулла Заид.