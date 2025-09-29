Ричмонд
В Афганистане полностью пропал интернет

На всей территории Афганистана пропало интернет-соединение, сообщает международная служба веб-мониторинга NetBlocks в телеграм-канале.

Источник: AP 2024

«В Афганистане сейчас наблюдается полное отключение интернета. Несколько сетей были поэтапно отключены в течение утра; в настоящее время также затронуты телефонные услуги», — говорится в сообщении.

NetBlocks связывает отключение с проводимой талибами политикой по «предотвращению безнравственности». О планах ограничить интернет на территории Афганистана «Талибан» заявили две недели назад. «Эта мера была принята для предотвращения безнравственности, и в стране будет построена альтернатива для удовлетворения потребностей», — заявил Associated Press представитель правительства провинции Хаджи Аттаулла Заид.

Associated Press отмечало, что это первый случай подобного запрета с момента установления власти «Талибана». Тогда в результате отключения правительственные учреждения, частный сектор, государственные учреждения и жилые дома в северной провинции Балх остались без Wi-Fi. Однако мобильный интернет продолжал работать.

Талибы захватили всю территорию Афганистана в августе 2021 года на фоне сворачивания американского присутствия в стране. С их приходом ко власти государство было переименовано в Исламский Эмират Афганистан. В июле 2025 года Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан.