Ричмонд
+24°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьника затравили из-за отправившегося на СВО отца

Громкий скандал разгорается в Самарской области, где в одной из школ травят ученика.

Громкий скандал разгорается в Самарской области, где в одной из школ травят ученика. Как стало известно из обращения в Telegram-канал Екатерины Мизулиной, основная причина жестокого буллинга — участие отца ребенка в СВО.

Родственники мальчика рассказали о деталях травли: помимо избиений, плевков в пенал и порчи вещей, школьники называют отца «фашистом», а самого пострадавшего — «безотцовщиной». Ситуация достигла такой остроты, что семья, не имея возможности сменить единственную школу в поселке, приняла решение о переходе на платное онлайн-обучение.

Главный элемент драмы — бездействие администрации. По словам родных, после их обращений учителя лишь заявили, что «мальчик сам еще виноват, не умеет защитить себя». А директор школы отметился циничным и шокирующим комментарием, который, как считают родные, является частью закулисного покрытия агрессоров:

«Слова директора школы: 'А как он будет себя в армии защищать?'».

При этом, как сообщили родственники, прошлогодние жалобы в Министерство образования региона также ничего не дали: «В результате наказали лишь учителя, а буллинг продолжился».

После получения информации Екатерина Мизулина немедленно обратилась к губернатору Самарской области с требованием разобраться в ситуации и помочь ребенку, а также направила официальное обращение в Следственный комитет.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше