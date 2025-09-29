Школьника затравили из-за отправившегося на СВО отца

Громкий скандал разгорается в Самарской области, где в одной из школ травят ученика. Как стало известно из обращения в Telegram-канал Екатерины Мизулиной, основная причина жестокого буллинга — участие отца ребенка в СВО.
Родственники мальчика рассказали о деталях травли: помимо избиений, плевков в пенал и порчи вещей, школьники называют отца «фашистом», а самого пострадавшего — «безотцовщиной». Ситуация достигла такой остроты, что семья, не имея возможности сменить единственную школу в поселке, приняла решение о переходе на платное онлайн-обучение.
Главный элемент драмы — бездействие администрации. По словам родных, после их обращений учителя лишь заявили, что «мальчик сам еще виноват, не умеет защитить себя». А директор школы отметился циничным и шокирующим комментарием, который, как считают родные, является частью закулисного покрытия агрессоров:
«Слова директора школы: 'А как он будет себя в армии защищать?'».
При этом, как сообщили родственники, прошлогодние жалобы в Министерство образования региона также ничего не дали: «В результате наказали лишь учителя, а буллинг продолжился».
После получения информации Екатерина Мизулина немедленно обратилась к губернатору Самарской области с требованием разобраться в ситуации и помочь ребенку, а также направила официальное обращение в Следственный комитет.
