Конфуз в прямом эфире: Шеф Пентагона ударил себя скейтбордом между ног во время трюка

Сразу после того, как министр войны США встал на скейтборд, он утратил равновесие. Пытаясь сойти с доски, он случайно наступил на её край, что привело к резкому взлету доски и удару прямо в пах Хегсета. Шеф Пентагона не смог сдержать боль и согнулся, вызвав шок смех у окружающих.