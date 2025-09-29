В Северной Корее сравнили действия Израиля в Газе с жестокостью Гитлера

Преступления на Ближнем Востоке уже превзошли многие злодеяния Адольфа Гитлера во времена Второй мировой войны. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел КНДР Ким Сон Ген в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.
«Восемьдесят лет прошло с момента окончания Второй мировой войны. В то же время, геноцид и преступления против человечности, которые превосходят даже действия Гитлера, имеют место на Ближнем Востоке. Израиль, который убил более 60 тысяч граждан Палестины за прошедшие два года, стремится оккупировать всю Газу силой», — высказался он.
Дипломат отметил, что за все время конфликта израильские войска успели убить свыше 60 тысяч мирных палестинцев. По его словам, Иерусалим сейчас пытается полностью оккупировать своими бойцами территорию Газы.
Ким Сон Ген заявил, что КНДР настаивает на выводе ЦАХАЛ из сектора. Он также выразил поддержку идее создания независимого Палестинского государства и предоставления ему полноценного членства в ООН.
Следует отметить, что действия в Израиля в Газе не поддерживает многие страны, включая Россию. Совсем недавно израильского премьера Беньямина Нетаньяху в открытую игнорировали на Генассамблее ООН, где он выступал с речь о конфликте. Большинство делегатов сразу же покинули зал, как только политик подошел к сцене.