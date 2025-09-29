Ричмонд
Эстония продлила запрет на ночные полёты вблизи российской границы

Власти Эстонии продлили до 23 октября ранее установленный запрет на полёты вдоль границы с Россией и Латвией в ночное время. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах страны.

Источник: Life.ru

Отмечается, что ограничение, первоначально введённое 19 сентября и действовавшее до 30 сентября, распространяется на все воздушные суда, включая беспилотные летательные аппараты. Полёты на высоте до одного километра в приграничной зоне разрешены только при наличии специального разрешения от полиции и пограничной службы. Режим ограничения действует ежедневно в вечерние и ночные часы.

Указанный временной промежуток длится с 17:00 по всемирному координированному времени, что соответствует 20:00 по московскому времени, и продолжается до 04:00 по UTC, то есть до 07:00 по Москве следующего дня.

Ранее сообщалось, что истребители стран НАТО будут отрабатывать навыки пилотирования в небе над Эстонией в период с 29 сентября по 5 октября. Тренировки могут включать в себя полёты на сверхзвуковой скорости, а также на малых высотах.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

