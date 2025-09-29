Белый дом опубликовал план Трампа по урегулированию конфликта в Газе из 20 пунктов

Подчеркивается, что разработанный американской администрацией план, не предполагает насильственного переселения жителей палестинского анклава. «Никого не будут заставлять покинуть Газу, а те, кто пожелает уехать, смогут сделать это и свободно вернуться. Мы будем поощрять людей, чтобы они оставались, и предлагать им возможность построить лучшую Газу», — указывается в документе.