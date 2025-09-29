Белый дом опубликовал план Трампа по урегулированию конфликта в Газе из 20 пунктов

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белый дом опубликовал план президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа, состоящий из 20 пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Отмечается, что предложения США по завершению конфликта не предусматривают аннексию или оккупацию палестинского анклава Израилем, но предполагают размещение там «международных сил по стабилизации».
«Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу. США будут работать с арабскими и другими международными партнерами, чтобы создать временные международные силы по стабилизации и немедленно разместить их в Газе», — говорится в тексте документа.
План Вашингтона, в частности, предусматривает, что палестинское движение ХАМАС и «другие группировки» должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно.
Подчеркивается, что разработанный американской администрацией план, не предполагает насильственного переселения жителей палестинского анклава. «Никого не будут заставлять покинуть Газу, а те, кто пожелает уехать, смогут сделать это и свободно вернуться. Мы будем поощрять людей, чтобы они оставались, и предлагать им возможность построить лучшую Газу», — указывается в документе.
Президент США Дональд Трамп, комментируя план, заявил, что урегулирование конфликта в Газе станет частью «более широкого мира» на Ближнем Востоке, который «должен продлиться вечно». Он отметил, что рассчитывает на позитивный ответ ХАМАС на мирный план. В случае отказа Израиль, по его словам, может рассчитывать «на полную поддержку» США. -0-