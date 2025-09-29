Нетаньяху пообещал премьеру Катара Аль Тани больше не нападать на Доху

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал премьеру Катара Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани больше не нападать на его страну. Об этом пишет канцелярия Нетаньяху.
Сообщается, что Нетаньяху в ходе разговора с Аль Тани заявил, что Израиль сожалеет о гибели гражданина Катара в результате удара ЦАХАЛ.
«Хочу заверить вас, что целью Израиля был ХАМАС, а не граждане Катара. Также хочу заверить, что Израиль не намерен вновь нарушать ваш суверенитет в будущем», — заявил премьер Израиля.
Напомним, 9 сентября армия Израиля заявила об ударе по высшему руководству палестинского движения ХАМАС в Дохе. Впоследствии ХАМАС сообщил о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров движения в секторе Газа.