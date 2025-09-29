Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху пообещал премьеру Катара Аль Тани больше не нападать на Доху

Нетаньяху в ходе разговора с Аль Тани заявил, что Израиль сожалеет о гибели гражданина Катара в результате удара ЦАХАЛ.

Источник: Аргументы и факты

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал премьеру Катара Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани больше не нападать на его страну. Об этом пишет канцелярия Нетаньяху.

Сообщается, что Нетаньяху в ходе разговора с Аль Тани заявил, что Израиль сожалеет о гибели гражданина Катара в результате удара ЦАХАЛ.

«Хочу заверить вас, что целью Израиля был ХАМАС, а не граждане Катара. Также хочу заверить, что Израиль не намерен вновь нарушать ваш суверенитет в будущем», — заявил премьер Израиля.

Напомним, 9 сентября армия Израиля заявила об ударе по высшему руководству палестинского движения ХАМАС в Дохе. Впоследствии ХАМАС сообщил о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров движения в секторе Газа.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше