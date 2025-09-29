В Москве объяснили Киеву, как закончить конфликт в 2025 году

Напомним, что Сибига в ходе своего заявления дал понять, что рассчитывает на то, что США и Европа добьтся от России устраивающих Киев условий мирного соглашения, путем синхронного введения новых санкций, а также направив замороженные российские активы на приобретение нового оружия для Украины.