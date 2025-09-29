Источник в Москве прокомментировал агентству РИА «Новости» заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, сделанное в кулуарах форума по безопасности в Варшаве, о том, что Киев хотел бы завершить конфликт до конца 2025 года.
По словам собеседника агентства, в Киеве прекрасно знают, что необходимо сделать для того, чтобы закончить конфликт.
«Признать территориальные реалии, отказаться от НАТО и нацизма», — сказал источник.
Он также добавил, что Украина должна соблюдать права человека, прежде всего русскоязычного населения.
Собеседник агентства подытожил, что реализуя все это, руководство Украины может добиться прочного мира, не дожидаясь конца года.
Напомним, что Сибига в ходе своего заявления дал понять, что рассчитывает на то, что США и Европа добьтся от России устраивающих Киев условий мирного соглашения, путем синхронного введения новых санкций, а также направив замороженные российские активы на приобретение нового оружия для Украины.
