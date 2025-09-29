Политолог рассказал, когда Россия освободит Одесскую и Николаевскую области

«Почему нам всё-таки нужна Одесса? На самом деле у нас выбора не будет. Дело в том, что Одесса не будет украинской. То есть либо она будет натовской, либо она будет русской. Чтобы она не стала натовской, её надо сделать русской», — уверен Перенджиев.