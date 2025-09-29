Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов 67-й мотострелковой дивизии с успешным освобождением Кировска в Донецкой Народной Республике.
«Глава военного ведомства отметил, что благодаря смелым и решительным действиям дивизия уверенно продвигается вперед, улучшая положение наших войск», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Белоусов подчеркнул, что российские военнослужащие, входящие в состав дивизии, ежедневно проявляют высокий профессионализм в зоне вооруженного конфликта, храня верность Отечеству. Глава Минобороны также ответил самоотверженность и стойкость бойцов, которые являются героическим примером для молодого поколения.
Ранее KP.RU сообщал, что бойцы группировки войск «Запад» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Кировск в ДНР.