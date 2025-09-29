Украинские депутаты выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

Текст документа не приводится. Он находится в статусе «на рассмотрении руководства» Рады. Инициаторами законопроекта стали пять народных депутатов, причем с президентской партией «Слуга народа» связан только один из них, отмечает «Страна»: Александр Юрченко избирался от этой партии, однако в 2020 году ушел из нее. Двое из авторов инициативы являются депутатами от партии «За будущее», один — от «Украинского объединения патриотов» и еще один — от «Обновления Украины».