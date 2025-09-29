Ричмонд
Украинские депутаты выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

В Раду внесли инициативу о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого его номинировали власти семи стран, в том числе Армении и Азербайджана.

Источник: Reuters

В базе законопроектов Верховной Рады появился проект постановления об обращении парламента Украины в Нобелевский комитет по выдвижению кандидатуры президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Текст документа не приводится. Он находится в статусе «на рассмотрении руководства» Рады. Инициаторами законопроекта стали пять народных депутатов, причем с президентской партией «Слуга народа» связан только один из них, отмечает «Страна»: Александр Юрченко избирался от этой партии, однако в 2020 году ушел из нее. Двое из авторов инициативы являются депутатами от партии «За будущее», один — от «Украинского объединения патриотов» и еще один — от «Обновления Украины».

До Украины с предложением выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира выступили власти несколько стран: среди них Израиль, Пакистан, Камбоджа, Габон, Руанда, Армения и Азербайджан. Американский лидер в той или иной мере внес или пытается внести вклад в разрешение конфликтов в нескольких из этих стран.

Сам Трамп не раз заявлял, что завершил «семь войн». Dagens Næringsliv (DN) писала, что он связывался с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбрегом, который перешел на должность министра финансов Норвегии (в этой стране расположен Нобелевский комитет), и спрашивал в том числе о Нобелевской премии мира.

