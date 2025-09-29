Ричмонд
Нетаньяху заявил, что принимает план Трампа по Газе

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что принимает план президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа.

Источник: Reuters

«Я поддерживаю ваш план по прекращению войны в Газе, который позволяет достичь наших военных целей», — сказал Нетаньяху на пресс-конференции с Трампом в Белом доме.

29 сентября Белый дом опубликовал план президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа.

План Трампа по сектору Газа предусматривает вывод войск и освобождение заложников. Кроме того, предполагается создание Международных стабилизационных сил в Газе.

Предложения США по урегулированию в секторе Газа не предусматривают аннексию или оккупацию палестинского анклава Израилем.

