Трамп: Разрешение конфликта в Газе должно обеспечить вечный мир в регионе

Разрешение конфликта в секторе Газа должно обеспечить «вечный мир» на всем Ближнем Востоке. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время пресс-конференции с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху.
Как известно, 29 сентября Белый дом представил план по урегулированию кризисе в Газе. Им лично занимался Дональд Трамп.
«Это исторический день для мира давайте называть это вечным миром на Ближнем Востоке», — сообщил зарубежной прессе лидер Америки.
Следует отметить, что в план по мирному решению конфликта между Израилем и Палестиной содержится 20 пунктов. Один из них гласит, что израильская армия ЦАХАЛ не имеет права оккупировать или аннексировать территорию сектора. Также в документе отмечается, что ХАМАС и другие палестинские организации будут полностью отстранены от участия в управлении сектором Газа.