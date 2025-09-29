Трамп: Разрешение конфликта в Газе должно обеспечить вечный мир в регионе

Следует отметить, что в план по мирному решению конфликта между Израилем и Палестиной содержится 20 пунктов. Один из них гласит, что израильская армия ЦАХАЛ не имеет права оккупировать или аннексировать территорию сектора. Также в документе отмечается, что ХАМАС и другие палестинские организации будут полностью отстранены от участия в управлении сектором Газа.