Белый дом опубликовал план по урегулированию конфликта в Газе из 20 пунктов

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа обнародовала «полноценный план» по урегулированию конфликта в секторе Газа. Как следует из текста документа, план предусматривает 20 пунктов.

Источник: Life.ru

«Полноценный план президента Дональда Трампа по завершению конфликта в Газе», — гласит название документа.

План республиканца предполагает, в частности, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны отказаться от участия в управлении Газой. США планируют совместно с арабскими и международными партнёрами сформировать временные Международные стабилизационные силы для срочного ввода в сектор Газа. Соглашение предусматривает, что после его подписания в регион будет немедленно направлена международная гуманитарная помощь, а также начнутся работы по восстановлению инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что израильские военные захватили большую часть территории города Газа в палестинском анклаве. Под контролем ЦАХАЛ теперь находится свыше 50% города, зону боевых действий покинули порядка 800 тысяч местных жителей. В ходе боевых действий в Газе Армия обороны Израиля уничтожила 16-этажную башню «Мекка», а также взяли в осаду местную больницу «Хилу».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

