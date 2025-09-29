Белый дом опубликовал план по урегулированию конфликта в Газе из 20 пунктов

План республиканца предполагает, в частности, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны отказаться от участия в управлении Газой. США планируют совместно с арабскими и международными партнёрами сформировать временные Международные стабилизационные силы для срочного ввода в сектор Газа. Соглашение предусматривает, что после его подписания в регион будет немедленно направлена международная гуманитарная помощь, а также начнутся работы по восстановлению инфраструктуры.