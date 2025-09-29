Ричмонд
Трамп назвал «глупым» решение о признании государственности Палестины

Об этом глава США заявил на совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выступил с заявлением, что считает признание некоторыми странами государственности Палестины глупостью.

«Несколько стран, как вы знаете, по глупости признали палестинское государство, некоторые из наших европейских друзей, союзников, хороших людей. На самом деле, я думаю, они делают это, поскольку очень устали от того, что происходит уже много десятилетий», — заявил глава Белого дома.

Напомним, ранее несколько стран, включая Британию, официально признали независимость Палестины. Журнал The Economist написал, что бывший британский премьер-министр Тони Блэр собирается возглавить международный переходный орган управления сектором Газа в случае завершения Израилем военной операции в палестинском анклаве.

Кроме того, политолог Андрей Кошкин заявил, что Трамп может начать давить на Нетаньяху после того, как западные страны стали признавать Палестину как государство.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше