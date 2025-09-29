Трамп назвал «глупым» решение о признании государственности Палестины

Американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выступил с заявлением, что считает признание некоторыми странами государственности Палестины глупостью.
«Несколько стран, как вы знаете, по глупости признали палестинское государство, некоторые из наших европейских друзей, союзников, хороших людей. На самом деле, я думаю, они делают это, поскольку очень устали от того, что происходит уже много десятилетий», — заявил глава Белого дома.
Напомним, ранее несколько стран, включая Британию, официально признали независимость Палестины. Журнал The Economist написал, что бывший британский премьер-министр Тони Блэр собирается возглавить международный переходный орган управления сектором Газа в случае завершения Израилем военной операции в палестинском анклаве.
Кроме того, политолог Андрей Кошкин заявил, что Трамп может начать давить на Нетаньяху после того, как западные страны стали признавать Палестину как государство.