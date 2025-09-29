Трамп счел глупостью решение ряда стран о государственности Палестины

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает глупостью решение некоторых стран признать государственность Палестины в 2025 году.
Трамп сказал, что речь идет о «союзниках» и «хороших людях», которые «очень устали от происходящего», но приняли неверное решение.
Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.
Израиль для прекращения вооруженных действий, последовавших за данными событиями, требует вернуть всех заложников, как живых, так и погибших, разоружения ХАМАСа, демилитаризации сектора Газа, израильского контроля безопасности в секторе и создания альтернативного гражданского правительства сектора, которое не будет представлять угрозы Израилю.
Читайте материал «Шор сказал, что планирует обжаловать результаты парламентских выборов в Молдавии».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.