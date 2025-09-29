Бывший офицер разведки американской морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom объяснил, почему в последнее время вдруг заговорили о возможной передече Соединенными Штатами ракет «Томагавк» Украине, а также о дальнобойных ударах по территории России.
«США никогда не поставят Украине ракеты “Томагавк”, — сказал Риттер, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
Он добавил, что это знают и США, а также Россия. «Украина это знает», — подчеркнул эксперт.
Риттер объяснил, что спецпредставитель президента США Кит Келлог, делая такие намеки в эфире ТВ, лишь играет в «глупую игру». По его словам, заявления об одобрении дальнобойных ударов по территории России делаются для видимости того, что Украина «способна продолжать борьбу против России».
Напомним, что ранее глава МИД Украины Андрей Сибига пошел еще дальше и заявил в кулуарах форума по безопасности в Варшаве, что в России якобы с сегодняшнего дня не может быть ни одного безопасного места, так как украинские ракеты могут достать до любого военного объекта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопрос о передаче ракет «Томагавк» серьезным. В тоже время он подчеркнул, что никакое волшебное оружие, в том числе и «Томагавки», не способно изменить складывающиеся на поле боя тенденции.
