Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США создадут временные Международные стабилизационные силы в Газе

МСС станут «долгосрочным решением» для обеспечения внутренней безопасности.

Источник: Аргументы и факты

США вместе с арабскими и международными партнерами создадут временные Международные стабилизационные силы (МСС) для немедленного развертывания в секторе Газа, следует из опубликованного Белым домом «полноценного» плана по завершению конфликта на территории анклава.

«МСС будут обучать и оказывать поддержку проверенным палестинским полицейским в секторе Газа, а также консультироваться с Иорданией и Египтом, имеющими обширный опыт в этой области», — говорится в тексте документа.

Согласно плану, МСС станут «долгосрочным решением» для обеспечения внутренней безопасности.

Напомним, ранее несколько стран, включая Британию, официально признали независимость Палестины. Журнал The Economist написал, что бывший британский премьер-министр Тони Блэр собирается возглавить международный переходный орган управления сектором Газа в случае завершения Израилем военной операции в палестинском анклаве.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше