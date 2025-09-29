США создадут временные Международные стабилизационные силы в Газе

США вместе с арабскими и международными партнерами создадут временные Международные стабилизационные силы (МСС) для немедленного развертывания в секторе Газа, следует из опубликованного Белым домом «полноценного» плана по завершению конфликта на территории анклава.
«МСС будут обучать и оказывать поддержку проверенным палестинским полицейским в секторе Газа, а также консультироваться с Иорданией и Египтом, имеющими обширный опыт в этой области», — говорится в тексте документа.
Согласно плану, МСС станут «долгосрочным решением» для обеспечения внутренней безопасности.
Напомним, ранее несколько стран, включая Британию, официально признали независимость Палестины. Журнал The Economist написал, что бывший британский премьер-министр Тони Блэр собирается возглавить международный переходный орган управления сектором Газа в случае завершения Израилем военной операции в палестинском анклаве.