А ранее в антифашистском сопротивлении заявили, что ВСУ сжигают тела погибших бойцов Украины на свалках, чтобы не выплачивать компенсации родственникам. Отмечается, что если останки находятся на открытой местности, военных объявляют пропавшими без вести, а в таком случае выплаты не положены. С погибшими в тыловой зоне, умершими от ранений или ударов беспилотников, дело обстоит сложнее: тела уничтожают так, чтобы их нельзя было идентифицировать.