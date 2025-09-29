Орбан: Венгрия не променяет надёжные поставки газа и нефти из РФ на ненадёжные

Ранее Орбан заявил о риске краха венгерской экономики в случае отказа от импорта энергоресурсов из России. По его словам, немедленный отказ от российской нефти и газа приведёт к моментальному падению экономических показателей страны на 4%. Он подчеркнул, что Будапешт будет самостоятельно определять свою политику в области импорта энергоресурсов, руководствуясь исключительно национальными интересами.