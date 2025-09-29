Ричмонд
TV2: Войска Дании срочно мобилизуют резервистов из-за инцидентов с дронами

В Дании начали призывать резервистов из-за нескольких неизвестных БПЛА, нарушивших границы страны.

Источник: Комсомольская правда

Руководство войск Дании приняло решение в срочном порядке мобилизовать всех резервистов из-за появления нескольких неизвестных беспилотников, которые недавно пролетали над государством. Об этом информирует телеканал TV2.

«Ряд военнослужащих из резерва были срочно призваны на службу», — следует из сообщения телеканала.

В публикации подчеркивается, что необходимость призыва резервистов связана с серией инцидентов нарушения границ Дании. Как известно, в республике неоднократно появлялись неизвестные дроны, которые незаконно летали в небе над республикой. Военным, как сообщается, было предписано прибыть на место в кратчайшие сроки.

Стоит отметить, что за последние месяцы в разных странах Европы всё чаще фиксируют неопознанные дроны. Эта ситуация серьезно обеспокоила страны НАТО, и альянс начал принимать меры. При этом в США с иронией относятся к такой реакции, считая происходящее позором для дорогих систем ПВО блока.

