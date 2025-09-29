МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Североатлантический альянс не сможет защитить воздушное пространство в случае войны с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.
«Сама НАТО признала, что у нас, вероятно, есть пять процентов от того, что нам понадобится для защиты нашего собственного воздушного пространства в случае конфликта с Россией. Не делайте глупостей, которые потенциально могут привести к войне», — сказал он.
По словам подполковника, на Украине, в Европе и Соединенных Штатах становится все больше и больше людей, оторванных от реальности. Он подчеркнул, что Москва, в отличие от западных стран, существенно нарастила производственные мощности ВПК.
В последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.
В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.
Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры «Запад-2025», запланированные на сентябрь.
В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.