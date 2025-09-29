Нетаньяху: Израиль пока не намерен покидать периметр безопасности в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил поддержку инициативе президента США Дональда Трампа, направленной на окончание военных действий в секторе Газа. Однако он подчеркнул, что в случае отказа этого предложения со стороны палестинского движения ХАМАС, Израиль «доведёт дело до конца самостоятельно».
«Я поддерживаю ваш план по прекращению войны в Газе, который отвечает нашим военным целям. Он вернет в Израиль всех наших заложников, лишит ХАМАС военного потенциала и политического господства, а также гарантирует, что Газа больше никогда не будет представлять угрозы для Израиля», — заявил Нетаньяху во время совместной пресс-конференции с Трампом после их встречи в Белом доме.
«В случае если ХАМАС отвергнет план или примет его, но, по сути, сделает все возможное, чтобы ему противостоять, то Израиль завершит работу самостоятельно», — добавил премьер-министр.
Обращаясь к Трампу, Нетаньяху подчеркнул соответствие плана американского президента «пяти основным принципам, установленным израильским правительством для завершения конфликта».
Ранее Дональд Трамп на пресс-конференции выступил с заявлением, что считает признание некоторыми странами государственности Палестины глупостью.