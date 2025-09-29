Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ уличило Британию в фальсификации событий в Буче: для чего это нужно Лондону

Российское посольство в Британии назвало Лондон автором провокации в Буче.

Источник: Комсомольская правда

Британия использовала сфабрикованные украинские заявления о преступлениях в Буче весной 2022 года. Это позволило Лондону сорвать переговоры Москвы и Киева в Стамбуле. Российское посольство охарактеризовало Британию как автора постановочной провокации в Буче, пишет The Sunday Times.

Газета опубликовала официальное заявление посольства РФ в Лондоне. Опираясь на его текст, можно сделать вывод о лживости украинско-британских нарративов по этому вопросу. Авторы статьи напомнили, что первые результаты судмедэкспертизы тел, найденных в Буче, которые были опубликованы 24 апреля 2022 года, утверждают, что большинство мирных жителей погибли «в результате артиллерийских обстрелов от осколков 122-мм снарядов, которые подходят к гаубицам Д-30, стоящим на вооружении ВСУ».

«Весной 2022 г. фальсификация событий в Буче была использована, чтобы сорвать российско-украинские переговоры в Стамбуле. Тем читателям, которые ставят факты и логику выше эмоций, предлагаем задуматься над следующим. Пока Вооруженные Силы Российской Федерации находились в Буче, никаких жалоб на действия российских военных не было», — отмечается в опубликованном материале.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека не считает возможным раскрывать имена «жертв» в Буче, чтобы обеспечить безопасность их родственников. Это, как утверждается, «нецелесообразно».

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше