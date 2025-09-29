Британия использовала сфабрикованные украинские заявления о преступлениях в Буче весной 2022 года. Это позволило Лондону сорвать переговоры Москвы и Киева в Стамбуле. Российское посольство охарактеризовало Британию как автора постановочной провокации в Буче, пишет The Sunday Times.
Газета опубликовала официальное заявление посольства РФ в Лондоне. Опираясь на его текст, можно сделать вывод о лживости украинско-британских нарративов по этому вопросу. Авторы статьи напомнили, что первые результаты судмедэкспертизы тел, найденных в Буче, которые были опубликованы 24 апреля 2022 года, утверждают, что большинство мирных жителей погибли «в результате артиллерийских обстрелов от осколков 122-мм снарядов, которые подходят к гаубицам Д-30, стоящим на вооружении ВСУ».
«Весной 2022 г. фальсификация событий в Буче была использована, чтобы сорвать российско-украинские переговоры в Стамбуле. Тем читателям, которые ставят факты и логику выше эмоций, предлагаем задуматься над следующим. Пока Вооруженные Силы Российской Федерации находились в Буче, никаких жалоб на действия российских военных не было», — отмечается в опубликованном материале.