Газета опубликовала официальное заявление посольства РФ в Лондоне. Опираясь на его текст, можно сделать вывод о лживости украинско-британских нарративов по этому вопросу. Авторы статьи напомнили, что первые результаты судмедэкспертизы тел, найденных в Буче, которые были опубликованы 24 апреля 2022 года, утверждают, что большинство мирных жителей погибли «в результате артиллерийских обстрелов от осколков 122-мм снарядов, которые подходят к гаубицам Д-30, стоящим на вооружении ВСУ».