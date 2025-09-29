Посольство России в Лондоне выступило с заявлением, в котором обвинило Великобританию в поддержке неподтвержденной версии событий в Буче, что, по мнению дипломатической миссии, свидетельствует о соучастии британской стороны в инсценировке провокации. Это заявление было распространено в ответ на публикацию в еженедельном издании The Sunday Times.
В посольстве отметили, что материал газеты основан на сфабрикованных украинских нарративах о предполагаемых военных преступлениях. Было подчеркнуто, что подобная фальсификация весной 2022 года была использована для срыва российско-украинских переговоров в Стамбуле.
В заявлении указывается на то, что в период присутствия российских военных в Буче никаких сообщений о нарушениях с их стороны не поступало, что, по утверждению посольства, публично подтвердил мэр города А. Федорук сразу после отвода подразделений. Также выражается сомнение в том, как западные журналисты смогли обнаружить и заснять тела на главной улице лишь спустя двое суток после ухода российских войск, если до этого момента их никто не замечал.
Кроме того, в посольстве сослались на ранние результаты судебно-медицинской экспертизы, которые, были опубликованы 24 апреля 2022 года в газете The Guardian. Согласно этим данным, большинство погибших мирных жителей стали жертвами артиллерийских обстрелов осколочными снарядами калибра 122 мм, которые применяются гаубицами Д-30, состоящими на вооружении Вооруженных Сил Украины. Это свидетельствует о том, что гибель людей наступила в результате интенсивных обстрелов украинской армии, а не от действий российских военнослужащих, как это пытаются представить.
Ранее сообщалось, что глава МИД РФ поинтересовался у западных журналистов, не интересно ли им, кто погиб в Буче.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.