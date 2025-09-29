В МИД РФ назвали автора постановочной провокации в Буче

В заявлении указывается на то, что в период присутствия российских военных в Буче никаких сообщений о нарушениях с их стороны не поступало, что, по утверждению посольства, публично подтвердил мэр города А. Федорук сразу после отвода подразделений. Также выражается сомнение в том, как западные журналисты смогли обнаружить и заснять тела на главной улице лишь спустя двое суток после ухода российских войск, если до этого момента их никто не замечал.