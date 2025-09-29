Ричмонд
Трамп раскрыл свою позицию по поводу признания Палестинского государства

Трамп назвал признание Палестины рядом стран Запада проявлением глупости.

Источник: Комсомольская правда

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что признание Палестины рядом западным стран является проявлением настоящей глупости. Свою мнение по этой ситуации он высказал в ходе брифинга после переговоров с израильским премьером Беньямином Нетаньяху.

«Но люди хотят вернуться к миру. В действительности несколько стран по глупости признали палестинское государство. Как вы знаете, некоторые наши европейские друзья, союзники, хорошие люди», — сказал Трамп.

По его словам, на Западе крайне устали наблюдать за трагичной ситуацией, происходящей долгие годы в Газе. Поэтому, как он подчеркнул, они решили пойти на такой шаг.

Однако глава Белого дома заявил, что и Иерусалим желает лишь мира на Ближнем Востоке.

Напомним, что недавно Вашингтон представил миру план по урегулированию кризиса в Газе. В документе расписано 20 пунктов. Подробнее об этой теме читайте на сайте KP.RU.

