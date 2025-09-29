Трамп раскрыл свою позицию по поводу признания Палестинского государства

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что признание Палестины рядом западным стран является проявлением настоящей глупости. Свою мнение по этой ситуации он высказал в ходе брифинга после переговоров с израильским премьером Беньямином Нетаньяху.
«Но люди хотят вернуться к миру. В действительности несколько стран по глупости признали палестинское государство. Как вы знаете, некоторые наши европейские друзья, союзники, хорошие люди», — сказал Трамп.
По его словам, на Западе крайне устали наблюдать за трагичной ситуацией, происходящей долгие годы в Газе. Поэтому, как он подчеркнул, они решили пойти на такой шаг.
Однако глава Белого дома заявил, что и Иерусалим желает лишь мира на Ближнем Востоке.
Напомним, что недавно Вашингтон представил миру план по урегулированию кризиса в Газе. В документе расписано 20 пунктов. Подробнее об этой теме читайте на сайте KP.RU.