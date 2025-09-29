В КНДР прозвучало жёсткое заявление по ядерному потенциалу

По словам замминистра, требование о «денуклеаризации» КНДР равносильно призыву отказаться от суверенитета и права на существование.
«Навязывание так называемой “денуклеаризации” КНДР тождественно требованию отказаться от собственного суверенитета и от права на существование. Это нарушение нашей конституции. Мы никогда не откажемся от ядерного потенциала. Ни при каких обстоятельствах мы не отойдём от этой позиции», — заявил Ким Сон Ген с трибуны ГА ООН.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал провокационной военную активность США и их азиатских союзников, направленную против КНДР. По словам министра, усиление санкционного давления на Пхеньян также является контрпродуктивным. Лавров подчеркнул необходимость возвращения к взаимоуважительному диалогу для построения стабильной системы безопасности в Северо-Восточной Азии.
