Польша признала ведение войны против России, назвав это «фактом», а не перспективой

Коллективный Запад уже начал войну против Москвы. Это — «новая реальность», сопровождаемая гибридными атаками. С таким заявлением обратился польский премьер Дональд Туск, цитирует The Guardian.
Политик назвал ведущуюся Западом войну противостоянием «нового типа». По его утверждению, лидеры европейских стран должны «заставить» весь Запад понять, что конфликт с Москвой — факт, а не перспектива.
«Это война. Мы не хотели этого, иногда это странно, война нового типа, но это все равно война», — подытожил Дональд Туск.
Как заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Европа не сможет начать войну против Москвы. Он указал на разобщенность государств.