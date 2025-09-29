Туск заявил, что Запад столкнулась с войной нового типа

Во время выступления в Варшаве Туск отметил, что ключевая задача европейских лидеров заключается в том, чтобы донести до граждан и союзников по трансатлантическому объединению понимание происходящего. По его словам, речь идёт не о гипотетической угрозе, а о реальности, в которой уже находятся страны Европы.