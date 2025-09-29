Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туск заявил, что Запад столкнулась с войной нового типа

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил о возникновении «новой формы» войны, охватывающей Европу. Об этом пишет The Guardian.

Источник: Life.ru

Во время выступления в Варшаве Туск отметил, что ключевая задача европейских лидеров заключается в том, чтобы донести до граждан и союзников по трансатлантическому объединению понимание происходящего. По его словам, речь идёт не о гипотетической угрозе, а о реальности, в которой уже находятся страны Европы.

«Мы не хотели этого, иногда это странно, война нового типа, но это всё равно война», — заявил он.

А ранее стало известно, что Европейский Союз планирует ввести в новом пакете санкций ограничения на свободное передвижение по территории стран-членов для всех сотрудников российских дипломатических представительств. Данные меры затронут не только дипломатов, но также персонал консульств, административно-технических и обслуживающих работников дипмиссий. Ограничения будут распространяться и на членов семей всех перечисленных категорий.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше