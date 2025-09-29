Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive выразил мнение о неспособности НАТО обеспечить защиту своего воздушного пространства в гипотетическом вооруженном конфликте с Россией.
По его словам, собственные оценки альянса свидетельствуют о том, что он располагает лишь примерно пятью процентами от необходимых для этого ресурсов. Дэвис призвал избегать необдуманных шагов, способных спровоцировать полномасштабную войну.
Он также отметил растущее, по его наблюдениям, число людей на Украине, в Европе и в самих Соединенных Штатах, которые утратили связь с реальной ситуацией. В качестве ключевого фактора подполковник указал на существенное наращивание Россией производственных мощностей своего оборонно-промышленного комплекса, что, по его мнению, создает значительный перевес в сравнении с западными странами.
