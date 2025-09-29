Ричмонд
Нетаньяху поддержал план Трампа по завершению конфликта в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поддержке плана президента США Дональда Трампа по завершению войны в секторе Газа, назвав его соответствующим военным целям Израиля. Совместное заявление прозвучало на пресс-конференции с республиканцем.

Источник: Life.ru

По словам Нетаньяху, данный план позволит достичь пяти главных целей Израиля в текущем конфликте.

«Я верю, что сегодня мы предпринимаем критический шаг в направлении завершения войны в Газе и подготовки к расширению мира на Ближнем Востоке… Я поддерживаю ваш план по завершению войны в Газе, который обеспечивает достижение наших целей», — заявил Нетаньяху.

Премьер отметил, что реализация плана обеспечит возвращение заложников, безопасность границ полуэксклава, демилитаризацию Газы и управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС.

Ранее Дональд Трамп выразил оптимизм относительно скорого заключения мирной сделки по Газе во время встречи с Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Журналисты спросили американского лидера, уверен ли он в том, что сделка по прекращению огня будет достигнута уже скоро. Хозяин Белого дома дал положительный ответ, подкрепив его уверенным кивком.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
