ХАМАС получил мирный план Трампа по Газе

Согласно информации, распространенной телеканалом Al Jazeera со ссылкой на информированный дипломатический источник, Египет и Катар выступили в роли посредников, передав палестинскому движению ХАМАС мирный план, разработанный администрацией США с целью прекращения боевых действий в секторе Газа.
Сообщается, что представители движения подтвердили получение документа и заверили посредников в том, что намерены тщательно и ответственно изучить все положения данного предложения.
Уточняется, что ранее в понедельник Белый дом обнародовал детали своего мирного плана для разрешения ситуации в Газе, который состоит из двадцати пунктов.
