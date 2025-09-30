Вэнс предупредил о риске шатдауна для правительства США

Ситуация осложняется тем, что первого октября в Соединенных Штатах начинается новый финансовый год, однако бюджет на него до сих пор не утвержден. Если Конгресс не успеет принять как минимум временное постановление, разрешающее краткосрочное финансирование государственных органов, это приведет к остановке работы многих федеральных учреждений на неопределенный срок.