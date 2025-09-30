Вэнс предупредил о риске шатдауна для правительства США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал предположение о высокой вероятности приостановки работы федерального правительства. По его словам, причиной этого являются разногласия с Демократической партией.
Вэнс заявил журналистам, что демократы отказываются принять необходимое, по его мнению, решение. Эти комментарии последовали после его встречи с лидерами оппозиции в Белом доме.
Ситуация осложняется тем, что первого октября в Соединенных Штатах начинается новый финансовый год, однако бюджет на него до сих пор не утвержден. Если Конгресс не успеет принять как минимум временное постановление, разрешающее краткосрочное финансирование государственных органов, это приведет к остановке работы многих федеральных учреждений на неопределенный срок.
