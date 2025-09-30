По её словам, в Великобритании верили, что Россия — это партнёр, но в Кремле перешли к другим действиям. В итоге Лондон не дистанцировался, а оказался между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Госпоже Мэннингем-Буллер стоит напомнить, что именно её сограждане спровоцировали продолжение боевых действий, а именно премьер-министр Борис Джонсон, хотя в тот момент для Украины были подготовлены условия, устраивавшие Киев.