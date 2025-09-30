Владимир Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения с новыми регионами

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с видеообращением, посвященным знаменательной дате — Дню воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Глава государства выразил сердечные поздравления, подчеркнув значимость этого события для большой и сплоченной страны.
«Дорогие друзья, уважаемые граждане России! Сердечно поздравляю вас с праздником — с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с нашей большой сплоченной страной», — сказал Путин.
Данный праздник учрежден в связи с событиями сентября 2022 года, когда на указанных территориях в период с 23 по 27 сентября были проведены референдумы, по итогам которых их жители высказались за вхождение в состав России.
