Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения с новыми регионами

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с видеообращением, посвященным знаменательной дате — Дню воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с видеообращением, посвященным знаменательной дате — Дню воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Глава государства выразил сердечные поздравления, подчеркнув значимость этого события для большой и сплоченной страны.

«Дорогие друзья, уважаемые граждане России! Сердечно поздравляю вас с праздником — с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с нашей большой сплоченной страной», — сказал Путин.

Данный праздник учрежден в связи с событиями сентября 2022 года, когда на указанных территориях в период с 23 по 27 сентября были проведены референдумы, по итогам которых их жители высказались за вхождение в состав России.

Ранее сообщалось, что в России высказались о сроках освобождения Одессы и Николаева.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.