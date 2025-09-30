В Генштабе рассказали, кто получит законное право не идти в армию осенью 2025

Данная правовая норма распространяется на лиц, участвовавших в указанных событиях начиная с 11 мая 2014 года. При этом за военнослужащими добровольческих подразделений сохраняется право на получение отсрочки от призыва. Генерал-полковник также сообщил, что на текущий момент Правительством РФ уже утверждён перечень документов, которые призывникам необходимо предоставить в призывную комиссию для реализации этого права.