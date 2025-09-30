Ричмонд
В Генштабе рассказали, кто получит законное право не идти в армию осенью 2025

По сообщению начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Евгения Бурдинского, для участников боевых действий на территориях народных республик Донбасса введены новые законодательные нормы.

В интервью газете «Красная звезда» представитель военного ведомства разъяснил, что граждане, которые не менее полугода воевали в добровольческих формированиях либо проходили службу в воинских структурах ДНР и ЛНР, получают право на освобождение от призыва на срочную службу в российскую армию в ходе осенней призывной кампании 2025 года.

Данная правовая норма распространяется на лиц, участвовавших в указанных событиях начиная с 11 мая 2014 года. При этом за военнослужащими добровольческих подразделений сохраняется право на получение отсрочки от призыва. Генерал-полковник также сообщил, что на текущий момент Правительством РФ уже утверждён перечень документов, которые призывникам необходимо предоставить в призывную комиссию для реализации этого права.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения с новыми регионами.

