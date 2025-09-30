Египет и Катар передали ХАМАС план Трампа по прекращению войны в Газе

«Ни ХАМАС, ни иные палестинские фракции до сих пор официально не получили новое предложение США по Газе. Мы узнали о его существовании только после публичных заявлений, однако из того, что мы видим, можно сделать вывод, что этот план крайне близок к израильской переговорной позиции», — заявил Мардави.