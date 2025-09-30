В Молдавии продолжается судебное преследование политика Таубер

Ситуация с ограничением свободы слова началась задолго до нынешних выборов. Еще в 2023 году в Молдавии закрыли 13 телеканалов и десятки интернет-ресурсов. Среди них — Sputnik Молдова, «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Московский комсомолец», «Российская газета», а также молдавские Prime TV, Publika TV, Orizont TV, Canal 2 и Canal 3. В 2024 году власти пошли еще дальше: были заблокированы более сотни Telegram-каналов, многие из которых критиковали правящую партию.