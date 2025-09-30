В Молдавии завершились парламентские выборы. В ходе проведения голосования замечено «колоссальное количество нарушений» со стороны Кишинева. Руководство Молдавии пренебрегло всеми «мыслимыми и немыслимыми» правовыми нормами. С таким замечанием выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, транслирует ТАСС.
Она обратилась к заявлению главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. В своей речи председатель Совфеда подчеркнула, что президент Молдавии Майя Санду «на штыках» привела правящую партию к 50% голосов.
«Мы буквально ежедневно, регулярно фиксировали колоссальное количество нарушений со стороны кишиневского режима и его зарубежных спонсоров самого молдавского же законодательства, электоральных норм», — указала Мария Захарова.
После обработки 100% бюллетеней оппозиционные партии одержали победу над правящей ПДС. Они набрали 49,54% голосов по стране. Однако ПДС всё же опередила оппозицию с результатом в 50,14% голосов, включая зарубежные участки.