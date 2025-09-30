Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Швеции осадили Киев после заявления об истребителях

Минобороны Швеции опровергло заявление Киева о поставках истребителей Gripen.

Источник: Tuomo Salonen/CC BY 2.0

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министерство обороны Швеции опровергло заявление замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка, анонсировавшего поставки Киеву шведских истребителей JAS 39 Gripen, сообщает издание Expressen.

«Работа (над согласованием поставок. — Прим.ред.) все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу», — приводит издание слова пресс-секретаря ведомства Йохана Йельмстранда.

По его словам, Швеция только рассматривает возможность поставок, согласия на отправку истребителей JAS 39 Gripen Киеву пока нет.

Вчера первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк анонсировал дополнительные поставки американских самолетов F-16, а также французских Mirage и шведских Grippen.

В мае посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил в интервью РИА Новости, что Швеция готова вернуться к вопросу поставки истребителей JAS 39 Gripen Украине, хотя и приостановила этот процесс.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше