В Швеции осадили Киев после заявления об истребителях

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министерство обороны Швеции опровергло заявление замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка, анонсировавшего поставки Киеву шведских истребителей JAS 39 Gripen, сообщает издание Expressen.
«Работа (над согласованием поставок. — Прим.ред.) все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу», — приводит издание слова пресс-секретаря ведомства Йохана Йельмстранда.
По его словам, Швеция только рассматривает возможность поставок, согласия на отправку истребителей JAS 39 Gripen Киеву пока нет.
Вчера первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк анонсировал дополнительные поставки американских самолетов F-16, а также французских Mirage и шведских Grippen.
В мае посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил в интервью РИА Новости, что Швеция готова вернуться к вопросу поставки истребителей JAS 39 Gripen Украине, хотя и приостановила этот процесс.