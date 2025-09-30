Ричмонд
План США по прекращению конфликта в Газе передали ХАМАС

Делегация пообещала посредникам «ответственно изучить предложение». Информацию о передаче американского документа представителям ХАМАС также подтвердил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».-

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Египет и Катар, выполняющие функции посредников между Израилем и ХАМАС, передали переговорной делегации палестинского движения план США по прекращению конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

Делегация пообещала посредникам «ответственно изучить предложение». Информацию о передаче американского документа представителям ХАМАС также подтвердил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».-0-

