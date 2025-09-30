Путин поздравил граждан с Днём воссоединения с четырьмя новыми регионами

Путин напомнил, что три года назад жители Донбасса и Новороссии на референдумах сделали судьбоносный выбор, изъявив желание войти в состав России. Президент отметил, что сегодня, защищая этот выбор, российские военные сражаются с силами киевского режима в зоне СВО, а вся страна ведёт праведную борьбу и усердно трудится.