Путин поздравил граждан с Днём воссоединения с четырьмя новыми регионами

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей с Россией. Видеообращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

Источник: Life.ru

Видео © kremlin.ru.

Путин напомнил, что три года назад жители Донбасса и Новороссии на референдумах сделали судьбоносный выбор, изъявив желание войти в состав России. Президент отметил, что сегодня, защищая этот выбор, российские военные сражаются с силами киевского режима в зоне СВО, а вся страна ведёт праведную борьбу и усердно трудится.

«Вместе мы защищаем нашу любовь к Родине и единство исторической судьбы, сражаемся и побеждаем, отстаиваем коренные национальные интересы, общую память и ценности, русский язык, традиции, культуру и веру», — подчеркнул российский лидер.

Ранее сообщалось, что Херсонская область встречает третью годовщину воссоединения с Россией под девизом «Единство людей и ответственность за будущее». По словам главы региона Владимира Сальдо, программа праздника включает концерты, выставки, встречи с ветеранами и волонтёрами, уроки истории в школах, а также мероприятия в мемориальных комплексах.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.