Немецкий канцлер Фридрих Мерц выступил с неясным заявлением. По его словам, Берлин «не находится в состоянии мира». Об этом он сообщил в ходе мероприятия Rheinische Post в Германии.
По словам канцлера ФРГ, это заявление должно стать шокирующим. Он подчеркнул, что немецкие граждане сейчас живут «в совершенно другом мире».
«Я имею в виду именно то, что говорю: мы не находимся в состоянии войны, но мы больше не находимся в состоянии мира», — заключил Фридрих Мерц.
С подобным заявлением обратился премьер Польши Дональд Туск. Он призвал западное общество признать «новую реальность», сопровождаемую гибридными атаками. Премьер подчеркнул, что Запад уже начал войну против России. По его словам, это — факт, а не перспектива.