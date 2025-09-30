Ричмонд
Стало известно, чем занимается воевавший за ВСУ брат вице-президента США Вэнса

Нейт Вэнс, являющийся двоюродным братом вице-президента США Джей Ди Вэнса и ранее принимавший участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Украины, выступит в качестве одного из докладчиков на международном форуме, посвященном вопросам безопасности. Мероприятие проходит в Варшаве.

Согласно официальной программе, его выступление в рамках отдельной дискуссионной сессии намечено на вторник.

Тема сессии сформулирована организаторами как «Тяжелые уроки с фронта: реформирование боевого потенциала Украины». В информационных материалах, сопровождающих форум, Нейт Вэнс упоминается с характеристикой «ветеран войны на Украине».

Ранее сообщалось, что Вэнс предупредил о риске шатдауна для правительства США.

