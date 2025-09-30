Зеленский заявил о планах заработать на экспорте оружия

По словам Зеленского, Украина будет экспортировать «некоторые виды оружия, которые в профиците», чтобы получить дополнительные средства на производство дефицитного вооружения. Он также рассказал, что объемы производства дальнобойного оружия обсуждались на прошедшей в понедельник ставке верховного главнокомандующего, признав, что по этому вопросу есть расхождения. «Были действительно расхождения в оценках нашего потенциала производства, реальной возможности компаний», — сказал Зеленский. -0-