Зеленский заявил о планах заработать на экспорте оружия

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Украины планируют экспортировать некоторые виды оружия, которые у нее в достатке, чтобы заработать на закупку дефицитного вооружения. Как утверждает Владимир Зеленский, уже есть договоренности о поставках в США, Европу, Африку и на Ближний Восток. Об этом сообщает ТАСС.
«Уже есть договоренности по четырем экспортным площадкам: США, Европа, Ближний Восток, а также Африка. Мы будем готовить соответствующие соглашения», — сказал Зеленский в видеообращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, Украина будет экспортировать «некоторые виды оружия, которые в профиците», чтобы получить дополнительные средства на производство дефицитного вооружения. Он также рассказал, что объемы производства дальнобойного оружия обсуждались на прошедшей в понедельник ставке верховного главнокомандующего, признав, что по этому вопросу есть расхождения. «Были действительно расхождения в оценках нашего потенциала производства, реальной возможности компаний», — сказал Зеленский. -0-