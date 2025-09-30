Мадуро подписал указ о чрезвычайном положении в Венесуэле в случае нападения США

Родригес сообщила, что документ предоставляет главе государства «особые полномочия, как это предусмотрено конституцией, для мобилизации Национальных боливарианских вооруженных сил республики на всей территории страны, чтобы немедленно взять под военный контроль инфраструктуру, общественные службы, нефтегазовую и другие отрасли промышленности». В случае нападения введутся в действие также планы по обеспечению безопасности граждан, призыву ополченцев и резервистов, по защите сухопутных, морских и воздушных границ, обеспечению территориальной целостности страны и защите населения, отметила исполнительный вице-президент. -0-